Москва29 маяВести.Правительство РФ поручило профильным ведомствам проработать вопрос о внедрении методики сбора и учета данных о пробеге транспортных средств. Об этом свидетельствует документ кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
Как уточняется, такая мера необходима для расчета относительных показателей аварийности.
Ответственными за выполнение поручения назначены Минтранс, Росстат и Минэкономразвития. Срок реализации задачи — 2030 год. По итогам работы ведомства должны представить в правительство соответствующий доклад.