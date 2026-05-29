В России задумались о создании системы учета пробега автомобилей Вопрос ведения учета пробега автомобилей проработают в России

Москва29 мая Вести.Правительство РФ поручило профильным ведомствам проработать вопрос о внедрении методики сбора и учета данных о пробеге транспортных средств. Об этом свидетельствует документ кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Как уточняется, такая мера необходима для расчета относительных показателей аварийности.

Ответственными за выполнение поручения назначены Минтранс, Росстат и Минэкономразвития. Срок реализации задачи — 2030 год. По итогам работы ведомства должны представить в правительство соответствующий доклад.