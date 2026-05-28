Инспекторы ГИБДД впервые с 2012 года смогут участвовать в техосмотре автомобилей

Москва28 мая Вести.Недавно российское правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Согласно новым правилам, инспекторы ГИБДД впервые с 2012 года получат право лично участвовать в техническом осмотре автомобилей.

Пока речь идет только о грузовиках, которые перевозят опасные грузы. При этом Минтранс и МВД пересмотрят действующие положения о техосмотре, чтобы адаптировать их с учетом современных требований.

В пункте 174 плана напрямую говорится о "законодательном закреплении наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по участию в техническом осмотре транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов".

Ответственным назначили МВД России. Реализовать этот пункт планируют в 2028 году.