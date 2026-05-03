Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг вредных выбросов с помощью ИИ

Появился ГОСТ, по которому ИИ будет предупреждать водителя о вредных выхлопах Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг вредных выбросов с помощью ИИ

Москва3 мая Вести.Стандарт на контроль выбросов вредных веществ в атмосферу во время передвижения на автомобиле с помощью искусственного интеллекта разработали в РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Система искусственного интеллекта должна предусматривать иерархическую систему оповещения и реагирования при превышении установленных нормативов выбросов. Водитель транспортного средства получает оперативное предупреждение в салоне отметили в документе

Уточняется, что ИИ должен контролировать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей с применением специального оборудования и датчиков.

ГОСТ вступит в силу 15 июня 2026 года.