В РФ разработали технологию по предотвращению появления незаконных свалок Городские камеры с ИИ помогут пресекать появление незаконных свалок

Москва9 июн Вести.В России разработали технологию, которая поможет предотвратить скопление мусора в неположенных местах. Региональные власти смогут фиксировать нарушения благодаря данным с городских камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), заявили в пресс-службе компании NtechLab, которая является технологическим партнером госкорпорации "Ростех".

Отмечается, что нарушения, связанные с твердыми коммунальными отходами, напрямую влияют на уровень экологии в городе.

Решение создано благодаря интеграции платформы NTech City, которая включает комплексы автоматической фиксации нарушений чистоты контейнерных площадок и информационную систему "Ангел: Административная практика" (Angels IT). Она помогает автоматизировать работу исполнительных органов власти и органов местного самоуправления говорится в релизе

Уточняется, что при помощи ИИ платформа будет анализировать видеопоток. В случае выявления нарушения, данные передадут в систему Angels IT, которая автоматически сформирует постановление о штрафе и через межведомственное электронное взаимодействие отправит его нарушителю.

Мы реализовали технически сложную интеграцию двух решений, аналогов которого нет на рынке. Одно из них распознает различные нарушения благодаря обработке алгоритмами ИИ видеопотока, другое – позволяет состыковать его с государственными ИТ-системами заявил гендиректор Angels IT Роман Попов

Сообщается, что технология уже прошла пилотные испытания в трех регионах России. Сейчас специалисты готовятся к полномасштабному запуску работы платформы.

Ранее председатель правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что главная задача, стоящая перед правительством России – перейти от обсуждения искусственного интеллекта к его внедрению. Он подчеркнул, что ИИ является инструментом, который сильно повышает производительность труда, а также улучшает конкурентоспособность.