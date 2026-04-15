В ЮАР внедрили российскую видеоаналитику с искусственным интеллектом В ЮАР начали использовать ИИ‑видеоаналитику от партнера Ростеха NtechLab

Москва15 апр Вести.В ЮАР начали использовать российскую видеоаналитику на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанную технологическим партнером госкорпорации "Ростех" - компанией NtechLab. Об этом сообщили в пресс-службе NtechLab.

Отмечается, что систему запустили в одном из крупных торговых центров страны. Это первый проект компании в республике и пилотная площадка для тестирования технологий, при этом стороны уже обсуждают расширение сотрудничества.

Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных странах. ЮАР - новый для нас регион, который значительно расширяет географию применения российской видеоаналитики приводятся в сообщении слова директора по международному бизнесу NtechLab Сергея Титова

Сообщается, что искусственный интеллект анализирует видеопоток с установленных в ТЦ камер: нейросеть считает число посетителей и при пиковых нагрузках подает сигнал о необходимости усилить персонал, следит, чтобы покупатели не заходили в технические и административные зоны, а также контролирует, чтобы сотрудники клининга пользовались средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками.

Компания видит значительный потенциал внедрения ИИ‑технологий в ЮАР как в сфере безопасности, так и для повышения комфорта городской среды. NtechLab реализовала проекты в 34 странах, включая государства Латинской Америки, Индию и другие страны БРИКС, Северную Африку, Ближний Восток и СНГ.