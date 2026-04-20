Российскую платформу по противодействию кибератакам Echo показали в Малайзии

Москва20 апр Вести.Российскую платформу Echo, разработанную для управления цифровым следом и противодействия кибератакам, впервые показали за рубежом на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, платформу демонстрируют в рамках объединенной российской экспозиции "Рособоронэкспорта" (входит в государственную корпорацию "Ростех").

Отмечается, что при помощи Echo можно автоматически отслеживать и анализировать информацию в индексируемых и неиндексируемых источниках, что помогает организациям оперативно реагировать а угрозы, а также снижать риски.

Как пишет агентство, платформа осуществляет мониторинг данных по четырем основным параметрам: домены, название юридического лица, бренд и ключевые сотрудники. Система предоставляет возможность выявлять утечки данных, фишинговые сайты, а также отслеживать кибератаки.