На форуме в Казани показали новейшие многоцелевые БПЛА Ростех представил новейшие многоцелевые БПЛА на форуме в Казани

Москва14 мая Вести.На Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани с 12 по 17 мая, представили новейшие многоцелевые беспилотники гражданского назначения Fellow, Lightning P и Delta Turbo. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Аппараты могут использоваться для мониторинга местности, доставки грузов и охраны объектов. Также представлен комплекс для обнаружения дронов "Бекас" говорится в заявлении госкорпорации

В числе новинок – малый беспилотник ближнего действия Fellow с дальностью до 30 км. Дрон оснащен камерой с гибридным зумом х160, ночным видением, функцией следования за объектом и удержания позиции. Его можно использовать для поиска и спасения людей, а также в антитеррористической и охранной сферах.

Отмечается, что представленные на форуме беспилотники прошли всестороннюю обкатку в разных условиях и подтвердили свои характеристики.

В госкорпорации подчеркнули, что на сегодняшний день разработанные Ростехом дроны закрывают все ниши гражданского применения – от мониторинга до доставки грузов. Они не уступают иностранным изделиям по своей функциональности, а даже превосходят их, в том числе в вопросах защиты от несанкционированного доступа, отметили там.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил: ГК выполняет гособоронзаказ на 99,5%, а по особо востребованным образцам – на 100%.