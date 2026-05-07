Москва7 маяВести.Ростех в прошлом году создал новый беспилотный аппарат "Скальпель" с X-образным крылом, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
В прошлом году создали новый беспилотник... с X-образным крылом "Скальпель"сказал он
По словам Чемезова, "Скальпель" отличается маневренностью и способен попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.
Глава Ростеха также отметил созданные концерном "Калашников" барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10" с больше дальностью полета и более мощной боевой частью.