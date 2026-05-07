Чемезов: Ростех в 2025 г. создал БПЛА "Скальпель" с Х-образным крылом

В Ростехе в 2025 году создали беспилотник "Скальпель" с Х-образным крылом Чемезов: Ростех в 2025 г. создал БПЛА "Скальпель" с Х-образным крылом

Москва7 мая Вести.Ростех в прошлом году создал новый беспилотный аппарат "Скальпель" с X-образным крылом, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

В прошлом году создали новый беспилотник... с X-образным крылом "Скальпель" сказал он

По словам Чемезова, "Скальпель" отличается маневренностью и способен попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.

Глава Ростеха также отметил созданные концерном "Калашников" барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10" с больше дальностью полета и более мощной боевой частью.