Москва7 маяВести.Госкорпорация "Ростех" выполняет гособоронзаказ на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимир Путиным.
Чемезов подчеркнул, что основная задача Ростеха - выполнять ГОЗ и делать все необходимое, чтобы приблизить победу России.
Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне – 99,5%, а особо востребованные образцы мы на все 100% выполняемсказал глава госкорпорации
В конце 2025 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация полностью выполнила гособоронзаказ за этот год.