Ростех выполняет гособоронзаказ на 99,5%, заявил Чемезов Чемезов: "Ростех" выполняет гособоронзаказ на 99,5%

Москва7 мая Вести.Госкорпорация "Ростех" выполняет гособоронзаказ на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимир Путиным.

Чемезов подчеркнул, что основная задача Ростеха - выполнять ГОЗ и делать все необходимое, чтобы приблизить победу России.

Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне – 99,5%, а особо востребованные образцы мы на все 100% выполняем сказал глава госкорпорации

В конце 2025 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявлял, что госкорпорация полностью выполнила гособоронзаказ за этот год.