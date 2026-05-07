Москва7 мая Вести.Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как госкорпорация обслуживает работу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Он уточнил, что по заказу ЦОДД этим занимается холдинг "Швабе", входящий в состав Ростеха.

Это более 66 тысяч светофоров, 5 тысяч камер телеобзора и почти 4 тысячи детекторов транспорта – это видеоустройство, фиксирующее количество, тип машин и скорость рассказал Чемезов

Ранее Чемезов заявил, что главными целями Ростеха до 2036 года являются качественное исполнение государственного оборонного заказа, рост экспорта и увеличение выпуска продукции для гражданского рынка.

Он подчеркнул, что в 2025 году госкорпорация утвердила новую стратегию развития, которая учитывает внешние экономические условия и национальные приоритеты в развитии экономики.