Москва30 мая Вести.В столице завершена переразметка уже более чем 90% протяженности основного хода Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщил ИС "Вести" начальник отдела инновационного применения технических средств организации дорожного движения ЦОДД правительства г. Москвы Андрей Мухортиков.

Он подчеркнул: в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уделяют МКАД особое внимание.

Это одна из главных магистралей Москвы, по ней каждый день едет более миллиона машин. На нее огромная транзитная нагрузка со всего Московского региона, Москвы и области. Поэтому мы уделяем внимание и основному ходу МКАД, и съездам с кольца, потому что один плохо структурированный съезд с недостаточной пропускной способностью может создать пробку в несколько километров. А также и выездам на МКАД: то есть, с одной стороны, они должны быть прикрыты, удобны, с другой стороны, они не должны тормозить основной ход МКАД. То есть должно быть определенное дозирование отметил Мухортиков

Работа по переразметке МКАД помогает делать столичные дороги быстрее и безопаснее для поездок без увеличения их ширины.

На данный момент оптимально переразмечено уже более 90% протяженности МКАД, таким образом остается всего 10%. Проекты по всем этим 10% мы проектируем и сдаем в этом году. Часть из них будет реализована уже в 2026 году в рамках или замены асфальта, или переразметки. Остальную часть будем просить Комплекс городского хозяйства решать в следующем - таким образом, чтобы в 2027 году проект по МКАДу завершить сообщил Мухортиков

Речь идет именно об основном ходе МКАД, уточнил представитель ЦОДД.

По съездам - здесь отдельный трек, здесь отдельного учета нет. Здесь просто исходим из того, что видим проблему - стараемся ее решить. Большую часть съездов, где можно было что-то оптимизировать, добавить полосы и так далее, также уже сделали. Какие-то остатки тоже планируем допроектировать и передать в реализацию в 2026-2027 году, как и по основному ходу МКАД сказал он

Мухортиков напомнил: переразметку Московской кольцевой автомобильной дороги ЦОДД начал несколько лет назад.

По МКАД у нас с 2018 года реализуется программа организации перехода скоростных полос для того, чтобы более безопасно можно было съехать на МКАД и более безопасно выехать с него, а также чтобы те, кто съезжает и выезжает, не тормозили бы основной ход, эту крайнюю правую полосу, а имели бы свой собственный ряд… Как мы уже измерили, оценили, в зоне добавления переходных скоростных полос пропускная способность МКАД растет на 10-15% в среднем. Второй плюс – безопасность: если есть прикрытая полоса, то те, кто выезжает и заезжает, не подвергаются риску, что в них кто-то прилетит. Это значительно безопаснее и удобнее отметил Мухортиков

Он также рассказал об одном из участков, на котором ведется работа сейчас - съезде с Ленинградского шоссе на МКАД.

Ленинградское шоссе на Канале имени Москвы - сейчас там такой локальный дублер, отделенный разметкой, на нем две полосы и очень высокая загрузка. В рамках переразметки там появятся три полосы, и также три полосы появятся на самой эстакаде, которая ведет на МКАД-внешний и МКАД-внутренний. Эти три полосы продлятся как раз до развилки между съездом на МКАД-внутренний и МКАД-внешний. На МКАД-внешнем и сейчас идут дальше две полосы, просто одна полоса дополнительно появится на МКАД-внутреннем. Аналогичная переразметка, кстати, была несколько лет назад на очень похожей эстакаде с Киевского шоссе на МКАД. Там было то же самое - дальше три полосы, а на подъеме две. Мы сделали три, и там стало гораздо лучше, то есть ежеутренняя пробка на Киевском шоссе значительно уменьшилась. Здесь ожидаем такого же эффекта сказал Мухортиков

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как госкорпорация обслуживает работу ЦОДД Москвы.