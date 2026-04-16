Москва16 апрВести.В Москве завершился этап формирования транспортного узла, который связывает метро МЦК и МЦД в районе "Москва-Сити". Теперь пересадка для пассажиров по времени с 15 минут сократится до 5 минут, заявил гендиректор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает ИС "Вести".
Мы открываем эту станцию по новому стандарту, согласованному с Москвой. Для москвичей это сократит время передвижения, хаб позволит сократить время с 15 минут пересадки до пятисказал он
Мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что район "Москва-Сити" является крупнейшим деловым центром и транспортным хабом. Потому было необходимо обеспечить его развитие, а также комфортную транспортную доступность для граждан.
Ранее в дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы сообщили, что при строительстве станции нужно учитывать близость городской застройки.