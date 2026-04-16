В Москве построили станцию "Москва-Сити", несмотря на близость к бизнес-центрам

Москва16 апр Вести.В Москве открыли новую станцию МЦД-1 "Москва-Сити". Заместитель начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Владимир Зайченко рассказал ИС "Вести", что строительство проходило в сложных условиях: объект окружен дорогами, жильем и бизнес‑центрами.

С 16 апреля электрички Белорусского направления и поезда "первого диаметра" начали останавливаться на ней вместо расположенной рядом "Тестовской".

Все строительство проходило без остановки движения, и эта платформа не закрывалась. Даже на период строительства была создана специальная временная инфраструктура. Она находилась буквально в трехстах метрах от того места, где мы с вами находимся. Но главная сложность — это то, что все нужно было построить без остановки, без закрытия сообщил Зайченко

Председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что еще 10—15 лет назад железная дорога и эскалатор были несовместимые понятия.

Эта станция по новому стандарту согласована с Москвой. Это специальные указатели, пять лифтов, десять эскалаторов, сухие ноги. Еще для москвичей тоже такой важный этап — это сокращение времени передвижения. Этот хаб даст возможность сократить время пересадки с 15 минут на 5. отметил Белозеров

На сегодняшний день работы на новой станции продолжаются, открыты еще не все переходы.