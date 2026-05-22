В Москве после реконструкции открылся Ленинградский вокзал

Москва22 мая Вести.Ленинградский вокзал в Москве открылся после масштабного обновления. Работы велись на протяжении двух лет. В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

"Площадь трех вокзалов" - это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тыс. пассажиров приводятся слова Собянина

Как отметил мэр, запланирована поэтапная реконструкция всей территории площади. Первым полную реконструкцию прошел Ленинградский вокзал как самый старый. Теперь это практически новый вокзал с новыми сервисами, новым комфортом. Следующим на очереди - Ярославский вокзал, его тоже ждет обновление.