Москва13 июн Вести.При реставрации чугунной лестницы в обновленном Ленинградском вокзале в Москве оставили "следы времени", чтобы сохранить исторический облик, рассказал ИС "Вести" главный архитектор проекта по реставрационным работам Андрей Валяев.

Чугунная лестница относится к XIX веку. По ней можно попасть на четвертый этаж, где расположены коворкинг, музей и переговорные комнаты.

Мы провели реставрационные работы: где-то какие-то элементы докомпоновали… Поскольку лестница историческая, мы не могли не оставить следов времени, следов ее использования, поскольку это не новый материал, а старый. Поэтому мы решили все это сохранить сообщил Валяев

Новой достопримечательностью вокзала стало панно в стиле римской мозаики из 10 тысяч частичек. На одной стороне изображена Москва, на другой — Санкт-Петербург. Длина каждой панорамы — 85 метров.

Мы видим, как Москва и Санкт-Петербург расположены на берегах рек. Соответственно, человек, попадающий в интерьер вокзала, он как бы находится внутри этой реки. Таким образом, мы решаем интерьер вокзала с точки зрения определенных нарративов, помещаем человека в такую смысловую среду, где он чувствует себя частью реки времени, реки жизни, и как бы сам движется по течению реки пояснил Максим Козлов художник-монументалист, автор мозаичного панно

Здание Ленинградского вокзала открыли в начале июня после двухлетней реконструкции. На вокзале в два раза увеличилось количество зон для пассажиров.