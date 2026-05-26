Москва26 мая Вести.Посетители Русского музея в Петербурге бурно отреагировали на реставрацию "Девятого вала" Ивана Айвазовского — это произведение искусства чрезвычайно популярно. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" гендиректор музея Алла Манилова.

Это первая глубокая реставрация за 176 лет существования картины, которая обычно находится в Академическом зале №14 Михайловского дворца. Специалисты приступили к анализу состояния красочного слоя эпического полотна, также восстанавливают и историческую золоченую раму.

Народ обожает Айвазовского. Без "Девятого вала" не представляет себя Академический зал и Русский музей. Стоило мне в 2023 году об этом заговорить, когда мы верстали план сотрудничества с нашим партнером по реставрации музейных ценностей, с "Газпромом"… письма трудящихся, как мы говорим, остановили мою руку, потому что люди сказали: "А сколько месяцев? А как же так?" цитирует Манилова

Позже картина вновь была включена в реставрационный план, но возникли обязательства перед стратегическим партнером — Третьяковской галереей. В связи с этим из Академического зала временно вывозились шедевры Карла Брюллова. На этом фоне реставрация "Девятого вала" была отложена.

Определенная пустота тревожит наших постоянных любимых посетителей. Мы дождались возвращения Карла Павловича Брюллова на родное место, и, конечно, [стало] мощным импульсом для нас, наконец, [возможность] принять это решение, извиниться перед нашими посетителями и сказать им: "Дорогие друзья, не волнуйтесь — в середине октября 2026 года Русский музей открывает титульную, большую, огромную, монографическую выставку Ивана Айвазовского в корпусе Бенуа, где, конечно, засияет во всем блеске его главное полотно, его абсолютный мировой шедевр "Девятый вал", но для этого нужно четыре месяца потерпеть добавила она

На протяжении четырех месяцев у посетителей Русского музея будет уникальная возможность наблюдать за процессом обновления в Зале открытой реставрации в корпусе Бенуа, который превратили в мастерскую.

