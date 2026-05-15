Москва15 мая Вести.В Мраморном дворце Русского музея открылась самая масштабная за полвека ретроспектива художника Василия Тропинина, рассказала генеральный директор Алла Манилова в комментарии ИС "Вести".

Экспозиция объединила более 100 живописных произведений и редких графических работ мастера.

Монографической выставки гения русского портрета Василия Тропинина в нашей стране не было 50 лет ровно. Это первое обращение Русского музея к творчеству [Тропинина]. Это все произведения исключительно первого ряда, то есть это абсолютные шедевры отметила Манилова

С 1 мая по 9 сентября в Музеях Московского Кремля будет представлена выставка изделий из серебра XV-XX веков. Более 50 серебряных предметов были подарены музею коллекционером Олегом Логиновым.

Ранее также сообщалось, что бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в австралийском музее авиации, расположенном в городе Вуллонгонг. Бюст был передан музею посольством России при участии международного благотворительного фонда "Диалог культур - Единый мир".