Коллекционер серебра передал более 50 изделий XV-XX веков в московский музей Коллекцию старинных изделий из серебра покажут в Музеях Московского Кремля

Москва1 мая Вести.С 1 мая по 9 сентября в Музеях Московского Кремля будет представлена выставка изделий из серебра XV-XX веков. Более 50 серебряных предметов были подарены музею коллекционером Олегом Логиновым, сообщает ИС "Вести".

Собрание художественного серебра включает в себя изделия из России, Германии, Франции, Италии - всего представлены работы мастеров из 12 стран и 22 городов.

Любовь к серебру началась в начале 80-х, когда у меня маленькая группка была. Меня потрясло, когда в фонде серебра Исторического музея из шкафов доставали предметы, и возникла любовь к серебру. А европейские вещи я покупал на аукционах. И тут, конечно, [появился] азарт рассказал Олег Логинов

Гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила, что хранители серебра помогали коллекционеру выбирать вещи, которые ему предлагались для покупок.

Эти предметы часто принимали участие в наших выставках. Олег Павлович очень щедро делился теми сокровищами, которые оказывались в его руках. И зачастую это были действительно предметы, аналогов которых в мире не существует отметила она

Выставка художественного серебра продлится до 9 сентября в Парадном вестибюле Оружейной палаты, после чего экспонаты перейдут в Фонд Музеев Московского Кремля.