Москва3 мая Вести.Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в австралийском музее авиации, расположенном в городе Вуллонгонг. Бюст был передан музею посольством России при участии международного благотворительного фонда "Диалог культур - единый мир".

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Австралии, глава дипмиссии Михаил Петраков отметил, что дорогу в космос открыли достижения советской науки и промышленности, а полет Юрия Гагарина в 1961 году стал истинным прорывом, осуществившим давнюю мечту человечества выйти к звездам.

По его словам, космос с самого начала стал не только сферой научных достижений, но и пространством международного сотрудничества.

Как отметил представитель музея пилот Стивен Шоу, Австралию и Россию связывает давняя, хотя порой и недооцененная связь в космической сфере. В первые годы космической эры станции слежения в Австралии играли важную роль в поддержке международных миссий, в том числе реализуемых СССР и США. Он также подчеркнул, что музей призван не только сохранять историю, но и вдохновлять молодое поколение.