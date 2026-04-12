Имя Юрия Гагарина пополнит Книгу памяти и славы "Вечно живые" в Петербурге

Москва12 апр Вести.Имя первого космонавта Юрия Гагарина занесут в Книгу памяти и славы "Вечно живые", церемония пройдет в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости.

Тринадцатого апреля - торжественная церемония занесения имени советского космонавта и военного летчика, первого человека, совершившего космический полет, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина в Книгу Памяти и славы "Вечно живые" сообщила пресс-служба музейно-выставочного комплекса "Россия – моя история"

Также в музее до 19 апреля продолжит работать выставка "Созвездие космонавтов".

С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса, в рамках которой проходят тематические выставки, лекции, концерты и мастер-классы​​​.