Москва12 апр Вести.Юморист Юрий Гальцев признался, что трагическая гибель первого космонавта Юрия Гагарина стала тяжелым событием в жизни его семьи. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Артист поделился воспоминаниями о том, что случившееся стало настоящим потрясением для его родителей.

Для нас это был траур в семье. Я четко помню, как папа и мама плакали. Тогда весь Советский Союз плакал. Страшный удар признался он

Гальцев также рассказал, что его назвали в честь Гагарина. С ранних лет он мечтал поступить в летное училище, однако попытка оказалась неудачной. После этого Гальцев долгое время не мог найти свое призвание, пробуя поступать в различные образовательные учреждения.

Ранее также сообщалось, что российские атомные и дизель-электрические ледоколы дали гудок в честь 65-летия легендарного полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина.