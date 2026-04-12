Москва12 апр Вести.Каждый полет для семьи космонавта – переживание за жизнь покорителя космоса, и к этому привыкнуть нельзя, рассказал ИС "Вести" космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина", Герой России Антон Шкаплеров.

Все понимают, что профессия [космонавта], конечно, героическая, но при этом опасная. Я был и как дублер, и как член команды поддержки семей. Я видел, как переживают и родители, и жены, как буквально слезы у них на глазах от беспокойства и от счастья. Поэтому надо вытерпеть эти буквально 8 минут, пока корабль выйдет на орбиту. После этого все уже могут быть счастливы, даже не знаю, по бокалу шампанского за это выпить. Но тогда уже будет все хорошо рассказал Шкаплеров

Ранее он рассказал, что профессия космонавта действительно очень опасна, но серьезных ситуаций, например, пожаров, с ним не происходило. При этом, иногда случались отказы техники.