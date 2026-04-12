Москва12 апр Вести.На сегодняшний день работа и эксперименты, проводимые российскими космонавтами, направлены на то, чтобы сделать полет автономным, независимым от Земли. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

По его словам, российские космонавты отошли от парадигмы "просто выжить" до парадигмы "работать".

Вот мы сейчас на этапе, когда большинство космонавтов полет полугодовой рассматривают как командировку. Но теперь нужно перейти от командировки к жизни на станции, к достаточно комфортной [жизни]. Что для этого нужно? Для этого нужно, если мы туда пришли, то надо, конечно, все-таки развиваться, смотреть дальше. Все-таки надо становиться мультипланетной цивилизацией, в конце концов … Смысл нашего пребывания там сейчас, все системы жизнеобеспечения, все наши эксперименты направлены на то, чтобы сделать полет автономным, независимым от Земли. Все идет к тому сказал Герой РФ

Ранее летчик-космонавт РФ Николай Чуб заявил, что вода от гигиенических процедур в космосе представляет серьезную угрозу для оборудования и проводов.