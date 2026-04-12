Москва12 апр Вести.Вода от гигиенических процедур в космосе представляет серьезную угрозу для оборудования и проводов. Об этом ИС "Вести" заявил Герой России, летчик-космонавт РФ Николай Чуб.

Для гигиены в космосе сегодня используют влажные салфетки со специальной пропиткой, которые предотвращают размножение бактерий и распространение запахов. В советские годы на станциях устанавливали душевую кабину, но в итоге от ее использования решили отказаться.

Потому что вода все-таки разлетается в невесомости, она ведет себя особенным образом. И после принятия душа нужно было все за собой убрать, для того чтобы капли воды не попали на оборудование, на провода, на поверхности различные сказал Герой России

Ранее летчик-космонавт РФ Николай Чуб заявил, что во время полета космонавт должен фиксироваться в индивидуальном ложементе в позе эмбриона для максимального снижения нагрузок при запуске и посадке.