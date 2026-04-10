Москва10 апр Вести.Радиопротекторные препараты могут обеспечить частичную защиту на Земле, но в космосе, где уровень радиации выше в 250 раз, в их эффективность "слабо верится". Такое мнение ИС "Вести" озвучила ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова, лауреат премии президента России для молодых ученых Наталья Черкашина.

Она добавила, что в настоящее время в космосе безопаснее использовать защитные материалы, а не радиопротекторные препараты.

При наземном уровне радиации они [радиопротекторные препараты] могут частично защитить, но при космической радиации, когда она в 250 раз выше, чем на Земле, в это слабо верится. Я, конечно, не биолог, но я бы лучше защитилась защитными материалами. А по поводу магнитных полей, конечно, есть такие, но пока они на грани фантастики. Будем надеяться, что кто-то изобретет что-то типа магнитного поля Земли, и оно будет защищать космический корабль поделилась мнением ученый

