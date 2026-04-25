Эксперт Кашин рассказал о ядерном оружии в космосе Эксперт Кашин: космическое ядерное оружие уже на подходе

Москва25 апр Вести.Появление ядерного оружия космического базирования - это лишь вопрос времени. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, в частности, это продиктовано спецификой современных конфликтов.

Это [ядерное оружие в космосе] уже на подходе. Причем разные стороны обвиняют друг друга. Ядерное оружие в космосе может в определенном смысле вылиться в неизбежность его применения, с учетом гигантской роли спутниковых группировок в современной войне сказал Кашин

Он отметил, что применение на орбите ядерного оружия позволит обесценить космическое превосходство противника.

Ядерное оружие, вопреки каким-то мифам, будет крайне эффективно в условиях, когда у вас вся война зависит от современных информационных технологий, от применения тех же беспилотников, спутников, связи низкоорбитальной, космической, когда у вас есть большое количество очень массивных объектов, которые трудно уничтожить ракетами или беспилотниками в обычном снаряжении. Космос - это один из вариантов. И тут есть угроза, во-первых, размещения ядерного оружия на орбите, допустим, на ранней стадии конфликта, чтобы дальше его применить в зависимости от обстоятельств. И есть тенденция к развитию орбитальных бомбардировочных систем заявил Кашин

Эксперт также допускает, что между космическими державами уже начинается гонка средств выживания, цель которых - справиться с последствиями масштабных катастроф и ядерной войны на Земле.