Москва25 апрВести.Между космическими державами начинается гонка средств выживания, цель которых - справиться с последствиями масштабных катастроф и ядерной войны на Земле. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его словам, наиболее активно в этом направлении действует Китай.
В ранней стадии, наверное, [гонка] уже существует. Мы знаем как минимум об очень крупных мобилизационных программах в Китае... Но это, наверное, единственная страна из крупных, где такое делается в качестве большой национальной программы под контролем непосредственно высшего руководства. В западных странах начать что-то такое несколько сложнее, потому что это быстро станет известно, привлечет внимание, получит резонанс. Но вполне возможно, что, когда необходимые технологии созреют, эти программы начнутсясказал Кашин
При этом он указал, что в частном секторе на Западе уже прослеживается определенная динамика. В частности, наблюдается резкий всплеск интереса к строительству противоатомных убежищ.
Мы видим довольно значительный зафиксированный рост рынка частных противоатомных убежищ, которые строятся прежде всего в США. Самый знаменитый объект такого рода - это известный бункер [предпринимателя Марка] Цукерберга на Гавайях, про который он говорит, что это убежище от ураганов или чего-то такого, но это избыточно выглядит для урагановподчеркнул Кашин
Он также обратил внимание, что американская элита активно скупает недвижимость в Новой Зеландии.
Можно отметить еще известную тенденцию переезда, покупки представителями американской элиты недвижимости в Новой Зеландии в качестве "запасного аэродрома". Это приняло такой размах, что стало уже значимым фактором новозеландского рынка недвижимости, привело к росту цен. То есть страх растетсчитает Кашин
Ранее он заявил, что цели космических программ в США могут быть значительно шире, чем официально объявлено.