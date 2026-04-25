Москва25 апр Вести.Между космическими державами начинается гонка средств выживания, цель которых - справиться с последствиями масштабных катастроф и ядерной войны на Земле. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, наиболее активно в этом направлении действует Китай.

В ранней стадии, наверное, [гонка] уже существует. Мы знаем как минимум об очень крупных мобилизационных программах в Китае... Но это, наверное, единственная страна из крупных, где такое делается в качестве большой национальной программы под контролем непосредственно высшего руководства. В западных странах начать что-то такое несколько сложнее, потому что это быстро станет известно, привлечет внимание, получит резонанс. Но вполне возможно, что, когда необходимые технологии созреют, эти программы начнутся сказал Кашин

При этом он указал, что в частном секторе на Западе уже прослеживается определенная динамика. В частности, наблюдается резкий всплеск интереса к строительству противоатомных убежищ.

Мы видим довольно значительный зафиксированный рост рынка частных противоатомных убежищ, которые строятся прежде всего в США. Самый знаменитый объект такого рода - это известный бункер [предпринимателя Марка] Цукерберга на Гавайях, про который он говорит, что это убежище от ураганов или чего-то такого, но это избыточно выглядит для ураганов подчеркнул Кашин

Он также обратил внимание, что американская элита активно скупает недвижимость в Новой Зеландии.

Можно отметить еще известную тенденцию переезда, покупки представителями американской элиты недвижимости в Новой Зеландии в качестве "запасного аэродрома". Это приняло такой размах, что стало уже значимым фактором новозеландского рынка недвижимости, привело к росту цен. То есть страх растет считает Кашин

Ранее он заявил, что цели космических программ в США могут быть значительно шире, чем официально объявлено.