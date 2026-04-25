Москва25 апр Вести.Цели космических программ в США могут быть значительно шире, чем официально объявлено. Речь может идти о подготовке к выживанию после катастрофы на Земле, в том числе в случае ядерной войны, заявил ИС "Вести" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, опробованные в формате космических программ технологии могут стать ответом на вызовы нового времени.

Нет никаких документальных доказательств, где говорилось бы о том, что целью является обеспечение устойчивости по отношению к ядерной войне... Но вместе с тем нельзя не отметить, что ядерная война в современном мире выглядит несколько более реальным сценарием, чем любые другие сценарии, при которых эти технологии появятся. Разумеется, земные варианты этих космических технологий будут упрощенными, более дешевыми, приспособленными к массовому производству считает Кашин

В частности, отметил он, технологии колонизации дальнего космоса могут использоваться для автономного проживания коллективов в ситуации, когда нет пригодной для дыхания атмосферы, существует высокий уровень радиации.

Отсутствие или дефицит многих видов ресурсов и длительная изоляция - это именно то, что может произойти при сценарии неограниченной ядерной войны. Если вы можете построить автономную базу на Марсе для относительно большого коллектива, то вы совершенно точно сможете создать за гораздо меньшие деньги систему объектов автономных, обладающих очень высокой защищенностью на Земле. Это, конечно, может на определенном этапе кардинально изменить все расчеты стратегические, связанные с угрозой ядерной войны заявил Кашин

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте с Ираном.