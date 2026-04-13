Москва13 апр Вести.Европа поставила цель разработать космическое оружие, заявил ИС "Вести" председатель правления Региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики "СТАРТ" Вячеслав Смоленко.

Ранее Украина сообщила о разработке средств для перехвата российского ракетного комплекса "Орешник" в космическом пространстве.

Украина много делает всяческих вбросов. И, скорее всего, Украина является тем микрофоном, через который западные и европейские службы об этом говорят. Ни в коем случае нельзя к этому относиться легкомысленно. Заявления Украины говорят о том, что не Америка — она через Украину не декларировала, — а Европа ставит перед собой цель разработки оружия в космосе.