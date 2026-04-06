Москва6 апр Вести.Страны Европы используют конфликт на Украине как плацдарм для тестирования новых военных технологий, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь​​​. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования уже на нашей, нынешней войне сказал Алаудинов агентству

Ранее Еврокомиссия предложила Совету ЕС выделить Украине половину из заявленных 90 миллиардов евро на развитие беспилотных технологий в обход позиции Венгрии и Словакии, заблокировавших эту инициативу.