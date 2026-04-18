Москва18 апр Вести.НАТО использует Украину как испытательную лабораторию для подготовки к большой войне с Россией, при этом личный состав армий государств Североатлантического альянса к такой войне в ближайшие годы не готов. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".

По его словам, на Украине испытывается большое количество западных роботизированных боевых систем.

Все, что происходит на Украине - это такие лабораторные работы по подготовке к большой войне, и когда закончится украинский солдат, то, естественно, будет вступать [в войну] европейский солдат. И на что они будут обращать внимание — это роботизированные системы. Сегодня на Украине используются полным ходом и тестируются всевозможные итальянские, немецкие наработки, английские, французские, Соединенных Штатов Америки, наработки украинских военных и промышленников, которые делают все, чтобы роботизированных систем - и наземных, и воздушных, и подводных, и надводных - появлялось все больше и больше на линии боевого соприкосновения подчеркнул Кимаковский

Именно на роботизированные системы, по его словам, делают ставку противники РФ.

И промышленность настраивают на это - ровно потому, что это особый театр боевых действий, это Европа. То есть, например, в том же Афганистане такие же виды оружия не сработают, в той же Индии могут не сработать, на юге могут не сработать. Почему? Потому что на юге - например, на театре боевых действий в Иране - дроны могут просто перегреваться, особенно в летние, жаркие периоды. Поэтому они будут настраивать и максимально роботизировать те системы вооружения, которые эффективны на театре боевых действий в Европе сказал советник главы ДНР

При этом, уверен Кимаковский, личный состав армий стран НАТО к такой войне не готов.

Люди у них через два-три года готовы к этой войне не будут. Они же рассматривали участие военнослужащих, офицеров государств НАТО в этой войне. И мы вспомним курскую провокацию - ведь там впервые они использовали полностью стандарты НАТО - и в связи, и в управлении войсками; использовалось большое количество наемников. И тогда они для себя поняли, что те потери, которые могут быть у них при вторжении на территорию Российской Федерации, могут быть неприемлемы для их политической, военной и государственной системы. Поэтому они будут готовиться к этой войне. Мы должны это понимать и должны сами совершенствоваться подчеркнул Кимаковский

Также советник главы ДНР заявил: театр боевых действий в ходе конфликта на Украине расширяется за счет прибалтийских стран НАТО.