Москва11 мая Вести.Украина стала для Запада полигоном для тестирования разработок военно-промышленного комплекса. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Человеческий ресурс на Украине для партнеров Киева ничего не стоит, подчеркнул он.

Украина — это аватар, это полигон и прокси для тестирования, использования, применения, отработки тактики передовых решений западного ВПК. При этом бесплатный, с совершенно ничего не стоящим человеческим ресурсом для стран Запада. Там тестируются технологии, которые имеют локализацию в Германии, во Франции, в Бельгии, Нидерландах. По большому счету, это вся та западная коалиция, которая обеспечивает поставки комплектующих: радиоэлектронного оборудования, навигационных систем заявил Степанов

Ранее стало известно, что Украина и Германия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, включая сферу ПВО, дронов и боеприпасов.