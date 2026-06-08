Дандыкин: ЕС может подарить Киеву баллистическую ракету, но ее собьет ПВО России

"Западная разработка с символикой Киева": эксперт назвал создателя ракеты ВСУ Дандыкин: ЕС может подарить Киеву баллистическую ракету, но ее собьет ПВО России

Москва8 июн Вести.Западные союзники продолжают вооружать киевский режим, однако ключевые технологии давно ушли из самой Украины. Военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, кто на самом деле стоит за созданием новой баллистической ракеты, которую обещают передать ВСУ.

По словам эксперта, Евросоюз обладает полным потенциалом для разработки такого вооружения. При этом роль Украины в проектах вроде "Фламинго" сводится лишь к символической — дать название.

Думаю, все технологии Украина получает от Запада. Киев только дает название: "Фламинго" и так далее. Производства переносятся в Европу под видом совместных предприятий, чтобы не дать нанести по ним удар заявил Дандыкин

Он подчеркнул, что даже если ВСУ запустят такую ракету в сторону России, она будет перехвачена средствами противовоздушной обороны: комплексами С-400, С-350, "Тор", "Бук-М3".

Если Украина и получит баллистическую ракету, то только при помощи Евросоюза. Это будет чисто западная разработка с символикой Киева резюмировал аналитик

Он также допустил, что для работ могут привлечь украинских пенсионеров, помнящих советские межконтинентальные баллистические ракеты.

Ранее, 5 мая, Зеленский заявил об ударах ракетами "Фламинго" по России. Российские ПВО сбили "Фламинго", а также ракету "Нептун-МД", запущенную ВСУ.