Москва8 июнВести.Западные союзники продолжают вооружать киевский режим, однако ключевые технологии давно ушли из самой Украины. Военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, кто на самом деле стоит за созданием новой баллистической ракеты, которую обещают передать ВСУ.
По словам эксперта, Евросоюз обладает полным потенциалом для разработки такого вооружения. При этом роль Украины в проектах вроде "Фламинго" сводится лишь к символической — дать название.
Думаю, все технологии Украина получает от Запада. Киев только дает название: "Фламинго" и так далее. Производства переносятся в Европу под видом совместных предприятий, чтобы не дать нанести по ним ударзаявил Дандыкин
Он подчеркнул, что даже если ВСУ запустят такую ракету в сторону России, она будет перехвачена средствами противовоздушной обороны: комплексами С-400, С-350, "Тор", "Бук-М3".
Если Украина и получит баллистическую ракету, то только при помощи Евросоюза. Это будет чисто западная разработка с символикой Киеварезюмировал аналитик
Он также допустил, что для работ могут привлечь украинских пенсионеров, помнящих советские межконтинентальные баллистические ракеты.
Ранее, 5 мая, Зеленский заявил об ударах ракетами "Фламинго" по России. Российские ПВО сбили "Фламинго", а также ракету "Нептун-МД", запущенную ВСУ.