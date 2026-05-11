Москва11 мая Вести.Украинская ракета "Фламинго" является "неким Франкенштейном" и это создает риски для самих ВСУ. Об этом заявил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

В Киеве ракету позиционируют как новейшую собственную разработку. Однако, вопреки заявленным возможностям, характеристики свидетельствуют о том, что ракету невозможно использовать для точного поражения целей.

С самого начала, когда ракета "Фламинго" была продемонстрирована, стало очевидно, что это некий Франкенштейн, собранный из различных частей, в том числе из частей двигателей старых, списанных самолетов, что-то подобное. Создано очень быстро, без особых испытаний. И главная задача такой ракеты — чтобы она летела куда-то "в ту сторону", куда-то "туда", и, возможно, причинила какой-то ущерб. Какой именно это будет ущерб, точно прогнозировать не всегда получается из-за технических несовершенств ракеты. Поэтому это, в общем-то, метод такого террористического оружия заявил Селезнев

Ранее эксперты выяснили, что украинская ракета "Фламинго" оказалась подозрительно похожей на британскую FP-5.