Москва15 апр Вести.Технологии, использованные в украинской ракете-дроне "Паляница", отстают на 20-30 лет от современных реалий. Такое мнение выразил военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

На Украине представили модификацию проекта "Паляница" – ракету-дрон Areion. По словам разработчиков, она имеет боевую часть весом 120 кг и дальность полета до 600 км.

Для наведения используется тот же принцип, который применяется в ракетах "Томагавк" сорокалетней давности… Сказать, что он будет очень точный, я бы не стал, иначе бы американцы уже пять модернизаций не провели бы в системе "Томагавк" для того, чтобы добиться более точных ударов. Поэтому, конечно, с точки зрения каких-то первых шагов это может быть и прогресс. Но если мы говорим о технологиях сегодняшнего дня, то это технологии, которые отстают лет на 20-30 сказал Кнутов

Военный эксперт также опроверг заявления киевского режима о появлении на Украине якобы гиперзвуковой ракеты.

В декабре 2024 года на Украине сообщали о начале серийного производства ракеты-беспилотника "Паляница".