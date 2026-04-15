Москва15 апр Вести.Военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" опроверг заявления киевского режима о якобы появлении у них гиперзвукового оружия.

В последние дни на Украине активизировалась информационная повестка в сфере ракетного оружия. По словам депутата Верховной рады Федора Вениславского, у Киева есть баллистические ракеты, способные развивать гиперзвуковую скорость. Аналитики связывают эти слова с продолжением разработки оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", или "Гром-2".

Военный эксперт отметил, что Украина уже давно пытается представить "Гром-2" как гиперзвуковую ракету, хотя она таковой не является.

Не так давно киевский режим заявил о том, что у него появился гиперзвук. Нет, на самом деле это не гиперзвук. Это ракета "Гром-2", которая летит по баллистической траектории и на каком-то участке имеет скорость больше 6 тыс. км/ч. Но скорость больше 6 тыс. км/ч – это не гиперзвук. Гиперзвуковые ракеты – это те ракеты, которые на скорости более 6 тыс. км/ч могут маневрировать по курсу, по тангажу и таким образом практически становятся несбиваемыми из-за способности быстро двигаться и при этом еще и менять траекторию полета. Ракета "Гром-2" на это не способна объяснил Кнутов

В марте 2023 года Минобороны РФ сообщало, что российская ПВО впервые сбила новейшую украинскую ракету "Гром-2". В сентябре 2024 года российская армия отчитывалась об уничтожении цехов по сборке ракет "Гром-2".