Москва20 июл Вести.Украина может создать баллистические ракеты только при поддержке Европы, но развернуть масштабное производство не сможет – любые подобные предприятия будут уничтожены при обнаружении. Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Национального исследовательского ИМЭМО им. Е.М.Примакова Илья Крамник.

Эксперт отметил, что Украина сильна в ударных ракетах, в ПВО – нет. Европейская поддержка им здесь не поможет.

Есть так называемая антибаллистическая коалиция, то есть цель которой – создание ракеты-перехватчика. Там все будет довольно сложно, прямо скажем, потому что создание ракеты-перехватчика, в принципе, нет примеров, чтобы какая-то страна делала противоракетную оборону самостоятельно, быстро и легко. Это всегда было дорого, всегда было сложно, требовало весьма значительного времени. Украины, не будем как бы отрицать, у нее значительные очень компетенции в области разработки различных вооружений и ракетной техники. Но вот именно конкретно в области противовоздушной-противоракетной обороны их нет по той причине, что все соответствующие конструкторские бюро и производства в этой части были сосредоточены на территории РСФСР пояснил Крамник

По его мнению, в области ударных средств можно ожидать серьезных результатов, в частности появления баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут быть опасны для России.

Что же касается ударных средств, то здесь ситуация попроще, поскольку именно ракетная ударная часть на Украине была развита, там делались ракеты разных типов, и ракетные двигатели делались в большом количестве, и, соответственно, имеется КБ и производства, заметная часть сохранившейся компетенции. Поэтому вот как раз по ударным средствам можно ждать больших результатов, более опасных для нас. Баллистические ракеты малой дальности и средней дальности у них вполне могут появиться, с учетом того, что там значительная часть, конечно же, будет обеспечена европейской поддержкой, включая те же системы управления, спутниковую навигацию, обеспечивающую возможность более-менее точного попадания в самопроизводство тоже масштабно на Украине развернуть будет трудно, поскольку, понятно, любое производство подобного рода … нормально работать как минимум не сможет, а как максимум будет уничтожен просто сразу рассказал Крамник

Эксперт добавил, что более вероятным вариантом является использование европейских предприятий для выпуска крупных узлов или готовых изделий с последующей сборкой на Украине.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что если Украина будет производить ракеты совместно с ЕС, то максимум, что могут доверить Киеву – изготовление корпуса для боеприпасов. Он добавил, что у Европы кончаются деньги на продолжение спонсирования Украины.