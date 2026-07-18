Москва18 июл Вести.Не стоит переоценивать успехи Украины в разработке ракетного оружия: реальность заметно отличается от громких заявлений. Об этом заявил ИС "Вести" автор по военно-технической тематике, журналист Александр Тимохин.

Он напомнил, что покинувший должность украинского министра обороны Михаил Федоров сообщил об испытании новой украинской баллистической ракеты. Ее создание ранее анонсировал и глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако, о чем конкретно идет речь, понять сложно. Также с 2010 годов украинское КБ "Южное" ведет разработку оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Глава киевского режима также заявлял о начале его серийного производства, но в условиях постоянных российских ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, это представляется крайне сложной задачей.

Возможности Украины по созданию собственного оборонительного ракетного оружия существенно переоцениваются. То есть теоретически, да, они могут придумать какую-то дешевую ракету, которая при обнаружении идущей на цель баллистической ракеты сможет оказаться на ее боевом пути и в заданный момент времени подорваться, но, чтобы проделать полный алгоритм – вряд ли. Чтобы и твоя ракета, где надо оказалась, чтобы ее головка самонаведения правильно считала дальность до цели, либо чтобы радиолокатор считал правильно и дал команду на подрыв - это непросто на самом деле. Даже банальный синхронизированный по времени удар крылатыми ракетами и баллистическими ракетами уже создаст массу трудностей. Его довольно трудно организовать, потому что приходится запускать ракеты в разное время с таким точным расчетом, чтобы они вышли на цель плюс-минус одновременно. Это сложно очень организационно заявил Тимохин

Ранее сообщалось, что на Западе признали, что Киев не сможет производить ракеты Patriot до 2029 года по лицензии США. Уточняется, что даже если Киеву удастся быстро построить необходимые производственные мощности, на создание ракет Patriot уйдет два года, а на двигатель — два с половиной.