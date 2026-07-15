Зеленский выразил надежду на производство Украиной собственных ракет Зеленский: к концу 2026 года Украина надеется запустить производство ракет

Москва15 июл Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что к концу 2026 года Украина получит технические возможности для производства собственных ракет. Об этом он сказал на саммите "Юго-Восточная Европа – Украина", проходящем в украинской столице.

Мы рассчитываем, что к концу 2026 года у нас будет техническая возможность самостоятельно производить собственные ракеты заявил Зеленский

Кроме того, он надеется, что Украина сможет собирать американские ракеты на своей территории.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что Европа не в состоянии удовлетворить требования Зеленского о поставке Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.