Зеленский заявил о планах Украины по созданию баллистической ракеты Зеленский: Украина близка к разработке собственной баллистической ракеты

Москва8 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина находится "очень близко" к созданию собственной баллистической ракеты.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News перед переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили… мы изготовляли множество различных дронов и ракет, у нас пока нет баллистических ракет, но мы сейчас на пути к этому, мы очень близки сказал Зеленский

Он также заявил, что Россия якобы упустила возможность достичь выгодного соглашения по завершению конфликта, отказавшись от нового раунда мирных переговоров.

На прошлой неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Президент России отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал письмо Зеленского, как несколько страниц хамства с единственным предложением в финале. При этом, по его словам, Москва давно дала на него ответ.