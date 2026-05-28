Москва28 маяВести.Владимир Зеленский в ходе визита в Швецию заявил журналистам, что на Западе пытаются сорвать развитие ракетных программ Киева, опасаясь конкуренции.
По словам Зеленского, Украина встречает сопротивление в вопросе создания собственных баллистических ракет и антибаллистической системы не только от России.
Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия… по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренциисказал Зеленский, его слова приводят украинские СМИ
Он отметил, что Киев не собирается отказываться от своих планов и работает над созданием в Европе антибаллистической системы.
Швеция станет первым крупным партнером в этом вопросе, добавил Зеленский.
В апреле украинские власти сообщали о намерении экспортировать украинские ракеты и беспилотники. По словам Зеленского, профицит производственных возможностей на Украине по некоторым видам оружия достигает 50%.