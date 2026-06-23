Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ вряд ли есть большой запас ракет Storm Shadow

Военный эксперт рассказал о запасах у ВСУ ракет Storm Shadow Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ вряд ли есть большой запас ракет Storm Shadow

Москва23 июн Вести.В распоряжении украинских боевиков, вероятнее всего, есть лишь небольшое количество ракет Storm Shadow, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Также в комментарии NEWS.ru он отметил, что у Киева сократились производственные мощности для изготовления снарядов "Фламинго".

Я не думаю, что [у ВСУ] большие запасы [ракет Storm Shadow]. Просто сейчас идет игра на нервах и попытка принудить Россию к тому, что они называют миром — к заморозке конфликта. [Что касается "Фламинго"], мы частично уничтожили [производство] сказал Дандыкин

В начале июня украинские СМИ сообщили, что США не смогут компенсировать ВСУ нехватку ракет для систем ПВО Patriot, даже если увеличат поставки до максимального уровня.

23 июня Минобороны России сообщило, что только за сутки ВС РФ сбили пять крылатых ракет Storm Shadow в зоне проведения спецоперации. Кроме того, за 24 часа российскими силами было перехвачено 462 украинских беспилотника.