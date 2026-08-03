Ставридис: у ВСУ на один перехватчик приходится 27 баллистических ракет

Ставридис высказался о дефиците перехватчиков для систем Patriot у Украины Ставридис: у ВСУ на один перехватчик приходится 27 баллистических ракет

Москва3 авг Вести.У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один перехватчик для систем Patriot приходится 27 баллистических ракет. Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал материал газеты Washington Post, в котором говорится, что Украина столкнулась с дефицитом перехватчиков для систем Patriot.

Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot, о котором сейчас бьет тревогу [глава киевского режима Владимир] Зеленский сказано в публикации

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем защиты от российских баллистических ракет.

Между тем, процент перехвата ракет на Украине оказался почти на нулевом уровне. Так, например, 18 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты при ночных ударах российских войск по военным объектам в Одесской области.