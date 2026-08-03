Москва3 авгВести.У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один перехватчик для систем Patriot приходится 27 баллистических ракет. Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал материал газеты Washington Post, в котором говорится, что Украина столкнулась с дефицитом перехватчиков для систем Patriot.
Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot, о котором сейчас бьет тревогу [глава киевского режима Владимир] Зеленскийсказано в публикации
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что у Украины нет и не будет в ближайшем будущем защиты от российских баллистических ракет.
Между тем, процент перехвата ракет на Украине оказался почти на нулевом уровне. Так, например, 18 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты при ночных ударах российских войск по военным объектам в Одесской области.