Москва19 июл Вести.В НАТО наблюдается серьезный дефицит ракет для ЗРК Patriot, не хватает уже даже устаревших боеприпасов PAC-2. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он добавил, что последние 36 комплексов Patriot и 200 ракет к ним остались у Греции, однако эта страна не хочет отдавать их из опасений эскалации с Турцией.

Натовцы, конечно, попали в достаточно трудное положение, потому что реально к тем же Patriot, даже я уж не говорю о PAC-3, PAC-2 уже нет на складах. И сейчас последняя страна, у которой там осталось 36, если я не ошибаюсь, пусковых установок Patriot предыдущего поколения PAC-2 и 200 ракет к ним, у которых уже истекают сроки хранения. Вот сейчас идет бешеное давление на греческое руководство. … Но тем не менее Греция сопротивляется, у них, конечно, Турция под боком заявил Бужинский

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что у Европы не осталось зенитных ракет для комплексов Patriot. Он объяснил, что оппозиция в странах ЕС не позволяет своим правительствам отдавать остатки боеприпасов Киеву.