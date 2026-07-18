ВСУ не сбили баллистические ракеты при ударе РФ по объектам в Одесской области

ВСУ не смогли сбить баллистические ракеты при ударе ВС РФ по Одесской области ВСУ не сбили баллистические ракеты при ударе РФ по объектам в Одесской области

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы Украины не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты при ночных ударах российских войск по военным объектам в Одесской области. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации журналистов, ВС РФ запустили в направлении региона две баллистические ракеты.

Сбиты они не были говорится в публикации

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска в ходе ночного группового удара поразили среди прочего в порту Одессы объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Кроме того, в порту Черноморск удар нанесли по контейнеровозу, разгружавшему боеприпасы.