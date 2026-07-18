Москва18 июлВести.Вооруженные силы Украины не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты при ночных ударах российских войск по военным объектам в Одесской области. Об этом пишут украинские СМИ.
По информации журналистов, ВС РФ запустили в направлении региона две баллистические ракеты.
Сбиты они не былиговорится в публикации
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска в ходе ночного группового удара поразили среди прочего в порту Одессы объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Кроме того, в порту Черноморск удар нанесли по контейнеровозу, разгружавшему боеприпасы.