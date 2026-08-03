Кулеба: у Украины нет и не будет в ближайшее время защиты от баллистики

Кулеба признался в отсутствии у Украины защиты от баллистических ракет Кулеба: у Украины нет и не будет в ближайшее время защиты от баллистики

Москва3 авг Вести.У Украины нет и не будет в ближайшем будущем защиты от российских баллистических ракет.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале.

Будьте максимально бдительны, потому что защиты от баллистики нет и в ближайшее время ее не будет. … Никакой стабильной поставки ракет Patriot, ни из Соединенных Штатов, ни с других точек мира в достаточном количестве, в обозримой перспективе не будет. … Дай Бог, чтобы я ошибался. Ну объективно ракет нет сообщил экс-министр

Между тем, процент перехвата ракет на Украине оказался почти на нулевом уровне. Так, например, 18 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты при ночных ударах российских войск по военным объектам в Одесской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot.