Украинские военные не могут сбить ракету "Бандероль"

Боец ВС РФ: ракету "Бандероль" ни разу не перехватывали и не сбивали Украинские военные не могут сбить ракету "Бандероль"

Москва12 июл Вести.У украинских военных нет возможностей перехвата или сбития ракеты "Бандероль". Это подтвердил в комментарии Владимиру Соловьёву представитель ВС РФ, сообщает ИС "Вести".

Военнослужащий также коротко рассказал о характеристиках изделия.

Летит быстро, незаметно. Низко от земли может лететь - 50 метров. Не было перехвата, не было сбития ни разу отметил боец

Данное изделие, по его словам, появилось совсем недавно.

Недавно появилось. Может, месяца три назад, четыре сообщил военнослужащий

Ранее первое видео боевого применения ракеты "Бандероль" с БПЛА "Иноходец" показал Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". На видео видно, что ракета закрепляется под корпусом БПЛА.

Больше подробностей о применении "Бандероли" - на следующей неделе в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым".