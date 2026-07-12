Москва12 июлВести.Распиаренная украинская ракета "Фламинго" просто "отдыхает" в сравнении с российской ракетой "Бандероль". Это подтвердил в комментарии Владимиру Соловьёву представитель ВС РФ, сообщает ИС "Вести".
Военнослужащий согласился с соответствующим утверждением Соловьёва.
Соглашусьсказал военный
Ранее Соловьёв показал первое видео боевого применения БПЛА "Иноходец" с ракетой "Бандероль". На видео видно, что ракета закрепляется под корпусом БПЛА.
Больше подробностей о применении "Бандероли" - на следующей неделе в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым".