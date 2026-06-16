Москва16 июн Вести.Новую российскую ракету "Бандероль" нельзя назвать классической ракетой, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Он прокомментировал удары по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве и отметил, что ракета является гибридным решением.

По сути, это даже не столько ракета, сколько гибрид крылатой ракеты и ФАБ с управляемым модулем планирования и коррекции. Дальность составляет порядка 450 километров, боевая часть — около 150 килограммов. Это сравнительно дешевый вариант: он дешевле крылатой ракеты, но обладает гораздо большей дальностью и точностью, чем обычная авиабомба с УМПК сказал Кнутов

Он также объяснил, что главное отличие ракеты заключается в ее силовой установке.

Ранее журналист рассказал, как боевые модули "Дым-2" могут за считанные секунды поразить цель плотным потоком огня. Он сравнил работу комплекса со "свинцовым облаком".