Москва28 июл Вести.Использование Россией новых крылатых ракет "Бандероль" говорит о применении нового носителя высокоточного оружия на СВО. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Речь, по его словам, идет об ударно-разведывательном дроне Orion. Именно с него была запущена ракета.

И это говорит о том, что на фронте появились новые носители высокоточного оружия воздух-поверхность отметил эксперт

Степанов также добавил, что новая ракета обладает довольно мощной боевой частью. По его мнению, она способна вскрывать укрепленные районы, нанося удары и по значимым целям на передовой.

Кроме того, ракета развивает скорость порядка 650 км/ч. Как заявил эксперт, это усложняет ее перехват с земли.

Ранее канал "Военный осведомитель" опубликовал кадры боевого применения новейшей российской крылатой ракеты S-8000 "Бандероль" по цели в Харькове. Уличная камера зафиксировала момент прилета боеприпаса, за которым последовал взрыв колоссальной мощности.